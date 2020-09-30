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30 Eyl 2020 - 21:55- Yaşam G: 30 Eyl 2020 - 21:58

İŞKUR'dan Muhteşem Haber! Binlerce Personel Alınacak... Sadece Bu Şartları Karşılamak Yeterli

İŞKUR’un verdiği son açıklamalara göre; Kamu Dışı İşçi Alım İlan Sayfası ile beraber İzmir Büyükşehir Belediyesi belirli şartlar koyarak KPSS gerektirmeden 4.000 lira maaş verecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi personel alım sayfası içerisinde personel alımıyla ilgili detaylı bilgilerin bulunduğu da dile getirildi. 3 farklı meslek için alınacak personel alımları devam edecek. Şartları yerine getirenler başvuru yapabilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi adına ortaklarından İzelman Genel Hizmetler A.Ş

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Personel Alımı İçin Belirlenen o Meslekler Hangileri Oldu?
Personel alımlarının yapılacağı en az 4000 lira maaşı olan meslekler; mimar, kimyager ve anaokulu öğretmenleri oldu. Başvurular 1 Ekim 2020 tarihinde başlayıp 3 Ekim 2020 tarihinde son bulacak. İş için hazırlan kişiler, Öz Geçmişler (CV) personel@izelman.com.tr mail adresine göndererek başvuru için ilk adımı yerine getirmiş olacaklar. Başvuruda bulunan kişiler, istenilen tüm özelliği karşılayıp karşılayamamasına göre elenecekler. Başvurusu onaylanan bireylere, 3 Ekim 2020’den sonraki 1 hafta içerisinde dönüş yapılacağı bildirildi.İzelman ve İŞKUR Personel Alımında Başvuru İçin Gereken Şartlar Neler?

  • TC vatandaşı olmak.
  • Erkek adaylar için askerlik hizmetlerini tamamlamış ya da askerlikten muaf olmak.
  • En az 1 yıl İzmir’de ikamet etmiş ve hâlâ İzmir’de yaşıyor olmak.
  • Reşit sınırı, yani 18 yaşını doldurmuş veya 18 yaşından büyük olmak.
  • Kamu kurum ve kuruluşları içerisinde özel kanunlar göre belirlenmiş özel şartlara sahip olmak.

Belirlenen şartları yerine getiren ve istenilen özelliklere uygun olan herkes iş için başvuru yapma imkânı elde ediyor.
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30 Eyl 2020 - 21:55 Ankara- Yaşam

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