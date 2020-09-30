İŞKUR'dan Muhteşem Haber! Binlerce Personel Alınacak... Sadece Bu Şartları Karşılamak Yeterli

Personel Alımı İçin Belirlenen o Meslekler Hangileri Oldu?

Personel alımlarının yapılacağı en az 4000 lira maaşı olan meslekler; mimar, kimyager ve anaokulu öğretmenleri oldu. Başvurular 1 Ekim 2020 tarihinde başlayıp 3 Ekim 2020 tarihinde son bulacak. İş için hazırlan kişiler, Öz Geçmişler (CV) personel@izelman.com.tr mail adresine göndererek başvuru için ilk adımı yerine getirmiş olacaklar. Başvuruda bulunan kişiler, istenilen tüm özelliği karşılayıp karşılayamamasına göre elenecekler. Başvurusu onaylanan bireylere, 3 Ekim 2020’den sonraki 1 hafta içerisinde dönüş yapılacağı bildirildi.İzelman ve İŞKUR Personel Alımında Başvuru İçin Gereken Şartlar Neler?

TC vatandaşı olmak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetlerini tamamlamış ya da askerlikten muaf olmak.

En az 1 yıl İzmir’de ikamet etmiş ve hâlâ İzmir’de yaşıyor olmak.

Reşit sınırı, yani 18 yaşını doldurmuş veya 18 yaşından büyük olmak.

Kamu kurum ve kuruluşları içerisinde özel kanunlar göre belirlenmiş özel şartlara sahip olmak.

Belirlenen şartları yerine getiren ve istenilen özelliklere uygun olan herkes iş için başvuru yapma imkânı elde ediyor.