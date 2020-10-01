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01 Eki 2020 - 18:08- Spor

Gençlerbirliği'nde Beşiktaş maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptığı antremanla sürdürdü. Gençlerbirliği oyuncusu Dominik Furman (7), antremanda yer aldı.
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Gençlerbirliği, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptığı antremanla sürdürdü. Gençlerbirliği oyuncusu Dominik Furman (7), antremanda yer aldı.

01 Eki 2020 - 18:08 AA Ankara- Spor

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