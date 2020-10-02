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02 Eki 2020 - 11:16- Gündem G: 02 Eki 2020 - 11:17

Bir köy daha karantinaya alındı!

Tunceli'nin Pertek ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Tunceli'nin Pertek ilçesinde, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Pertek Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, birden fazla Kovid-19 tanısının bulunduğu Konaklar köyü salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla karantinaya alındı.

Köye giriş ve çıkışlar, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yasaklandı.
# Karantina, Kovid-19, köy, tedbir, tunceli

02 Eki 2020 - 11:16 AA Tunceli- Gündem

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