Bir köy daha karantinaya alındı!

Tunceli'nin Pertek ilçesinde, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
Pertek Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi için çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, birden fazla Kovid-19 tanısının bulunduğu Konaklar köyü salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla karantinaya alındı.
Köye giriş ve çıkışlar, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yasaklandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.