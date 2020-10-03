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03 Eki 2020 - 01:01- Belediyeler

Başkentte "huzur" operasyonu

Eğlence mekanları ve iş yerlerine yönelik operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi Yapılan denetimlerde maske takmayan, sosyal mesafeye uymayan ve sigara içen kişiler ile pandemi tedbirlerine uymayan iş yerleri hakkında işlem yapılarak para cezası uygulandı
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Ankara genelinde eğlence mekanları ve iş yerlerine yönelik "huzur" operasyonunda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından 50 ekip ve 300 personelle il genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, eğlence mekanlarına baskın düzenlendi.

Operasyon kapsamında yapılan denetimlerde, maske takmayan, sosyal mesafeye uymayan ve sigara içen 32 kişi ile pandemi tedbirlerine uymayan iş yeri hakkında işlem yapılarak, toplam 27 bin lira ceza uygulandı.

Bu arada söz konusu mekanlardaki 1180 kişinin kimlik bilgileri hakkında da genel bilgi toplama sistemi üzerinden sorgulaması yapıldı.

- Kıraathanede çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi

Bu arada Ulus bölgesinde bir kıraathaneye düzenlenen baskın sonrası binanın müştemilatında arama yapan ekipler, bir poşet içerisinde 318 uyuşturucu hap buldu.

Ele geçirilen uyuşturucu haplarla ilgili kıraathaneyi işleten iki kişi gözaltına alındı.

03 Eki 2020 - 01:01 AA Ankara- Belediyeler

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