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03 Eki 2020 - 10:48- Yaşam G: 03 Eki 2020 - 10:49

Hepsiburada ve HAÇİKO iş birliği! Sokak hayvanları için mama bağışı kampanyası başlatıyorlar

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde, Türkiye ve bölgesinin lider e-ticaret platformu Hepsiburada, tüm sosyal sorumluluk projelerini topladığı “HepsiYürekten” çatısı altında, hayvan haklarının öncü derneklerinden Hayvanları Çaresizlikten ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) ile birlikte sokak hayvanları için mama bağışı kampanyası başlatıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Kampanya kapsamında, yüzlerce sokak hayvanının beslenmesini sağlayacak mamayı HAÇİKO’ya bağışlayan Hepsiburada, Ekim ayı boyunca müşterilerinin de desteğini alarak daha çok sahipsiz kedi ve köpeğin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Türkiye’nin Hepsiburada’sı, topluma değer katma ve toplumsal sorunların çözümünde öncü olma misyonuyla; kadınlar, çocuklar, dezavantajlı bireyler, sahipsiz hayvanlar, çevre, bilim, kültür, eğitim, spor ve sanata yönelik tüm sosyal sorumluluk projelerini “HepsiYürekten” çatısı altında hayata geçiriyor. Hepsiburada bu kapsamda, bu yıl 10. yılını kutlayan HAÇİKO ile 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde başlattığı mama bağışı kampanyasıyla, yaşam mücadelesi veren yüzlerce sahipsiz kedi ve köpeğe sürdürülebilir bir besin takviyesi sağlanması için çalışıyor.

Milo marka mamalardan alanlar, HAÇİKO’ya bağış yapıyor

HAÇİKO ile ortak olarak hayata geçirilen kampanya kapsamında, tüm Hepsiburada müşterilerine ve hayvanseverlere, platform üzerinden satın aldıkları mamalar ile bağış yapabilecekleri çağrısı yapılıyor. Bağış kampanyasında, Hepsiburada’nın kendi ürün gamında bulunan Milo marka mamalardan “15 kg.’lık Kuzu Etli & Pirinçli Yetişkin Köpek Maması” veya “10 kg’lık Somonlu Yetişkin Kedi Maması”ndan Ekim ayı boyunca satın alanlar için HAÇİKO’ya 1 kilogram mama bağışında bulunulmuş olacak.

HAÇİKO ile başlattıkları bağış kampanyasıyla ilgili konuşan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü vesilesiyle hayata geçirdiğimiz projede, yüzlerce sokak hayvanının beslenmesi gereken mamayı HAÇİKO’ya, Hepsiburada olarak bağışlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Projemizde ayrıca müşterilerimizin de desteğini alarak daha çok sayıda sahipsiz kedi ve köpeğin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamayı ve sahipsiz hayvanların yaşam mücadelesine bir nebze de olsa katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ekim ayı boyunca satışa sunulacak olan kendi markamız Milo’nun 10 veya 15 kiloluk mamalarından satın alacak müşterilerimiz adına HAÇİKO’ya 1 kilogram mama bağışında bulunulmuş olacak. Müşterilerimiz adına aldığımız bağış mamaları, Türkiye’nin çeşitli şehirlerindeki ormanlık arazilerde yaşam mücadelesi veren sahipsiz kedi ve köpeklerin gıda ihtiyacını karşılamak üzere derneğe bağışlanacak. Hepsiburada ailesi olarak, verecekleri destek için tüm hayvanseverlere yürekten teşekkür ediyor, sokak hayvanlarına karşı olan ilgi ve duyarlılığın artmasını diliyoruz” dedi.

HAÇİKO Derneği Kurucu Başkanı Ömür Gedik ise, “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü gibi önemli ve özel bir günde, mama bağışı projesini Hepsiburada ile hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu bağış kampanyasının sokak hayvanlarının gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmenin yanında, büyük ölçüde farkındalık yaratacağına da inanıyoruz. Aynı zamanda proje kapsamında HAÇİKO ürünlerini Hepsiburada üzerinden de satışa açacağız. Çok yakında, can dostlarımızın gıda ve barınak gibi ihtiyaçlarını karşılamak için satın alınacak tüm kutlama kartı ve magnet gibi özel ürünlerimize Hepsiburada’daki mağazamızdan ulaşılabilecek.” dedi.

# hepsiburada, HAÇİKO, Sokak Hayvanları, HepsiYürekten, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü

03 Eki 2020 - 10:48 - Yaşam

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