Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında OGM Ormanspor ile Hatay Büyükşehir Belediyespor, M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Hatay Büyükşehir Belediyespor oyuncusu Özge Yavaş (10), rakipleri ile mücadele etti.
03 Eki 2020 - 15:24- Spor Güncelleme: 03 Eki 2020 - 16:01
OGM Ormanspor - Hatay Büyükşehir Belediyespor
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında OGM Ormanspor ile Hatay Büyükşehir Belediyespor, M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Hatay Büyükşehir Belediyespor oyuncusu Özge Yavaş (10), rakipleri ile mücadele etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.