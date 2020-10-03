03 Eki 2020 - 15:29- Spor

Ankara Keçiörengücü - Altay

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Ankara Keçiörengücü, Altay ile Aktepe Stadyumu'nda karşılaştı. Bir Pozisyonda Ankara Keçiörengücü takımı oyuncusu Joseph Dodoo (11) ile Altay'lı Tolga Ünlü mücadele etti.