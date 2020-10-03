TFF 1. Lig'in 4. haftasında Ankara Keçiörengücü, Altay ile Aktepe Stadyumu'nda karşılaştı. Bir Pozisyonda Ankara Keçiörengücü takımı oyuncusu Joseph Dodoo (11) ile Altay'lı Tolga Ünlü mücadele etti.
03 Eki 2020 - 15:29- Spor Güncelleme: 03 Eki 2020 - 16:00
Ankara Keçiörengücü - Altay
TFF 1. Lig'in 4. haftasında Ankara Keçiörengücü, Altay ile Aktepe Stadyumu'nda karşılaştı. Bir Pozisyonda Ankara Keçiörengücü takımı oyuncusu Joseph Dodoo (11) ile Altay'lı Tolga Ünlü mücadele etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.