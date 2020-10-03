03 Eki 2020 - 15:36- Spor

OGM Ormanspor - Hatay Büyükşehir Belediyespor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında OGM Ormanspor ile Hatay Büyükşehir Belediyespor, M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda OGM Ormanspor oyuncusu Şerife Alperi Onar (10), rakipleri ile mücadele etti.