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03 Eki 2020 - 16:16- Spor

Ankara Keçiörengücü - Altay

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Ankara Keçiörengücü, Altay ile Aktepe Stadyumu'nda karşılaştı. Bir Pozisyonda Ankara Keçiörengücü takımı oyuncusu Abdülkadir Korkut ile Altay'lı Yılmaz Özeren (sağ 2) mücadele etti.
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TFF 1. Lig'in 4. haftasında Ankara Keçiörengücü, Altay ile Aktepe Stadyumu'nda karşılaştı. Bir Pozisyonda Ankara Keçiörengücü takımı oyuncusu Abdülkadir Korkut ile Altay'lı Yılmaz Özeren (sağ 2) mücadele etti.

03 Eki 2020 - 16:16 AA Ankara- Spor

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