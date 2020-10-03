03 Eki 2020 - 18:17- Spor

Nesibe Aydın - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Nesibe Aydın ile Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, TOBB ETÜ Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol oyuncusu Ezgi Manlaci (5), rakibi Sheylani Marie Peddy (11) ile mücadele etti.