03 Eki 2020 - 22:21- Spor

Karayolları - Fenerbahçe Opet

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonunun yedinci haftasında, Karayolları ile Fenerbahçe Opet takımları karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Opet takımı oyuncusu Melissa Teresa Vargas Abreu (9) rakibi Karayolları oyuncusu Yulia Gerasymova (7) ile mücadele etti.