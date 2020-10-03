Haberler Ankara Haberler Ankara
03 Eki 2020 - 22:21- Spor

Karayolları - Fenerbahçe Opet

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonunun yedinci haftasında, Karayolları ile Fenerbahçe Opet takımları karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Opet takımı oyuncusu Melissa Teresa Vargas Abreu (9) rakibi Karayolları oyuncusu Yulia Gerasymova (7) ile mücadele etti.
mask
Haber albümü için resme tıklayın
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonunun yedinci haftasında, Karayolları ile Fenerbahçe Opet takımları karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Opet takımı oyuncusu Melissa Teresa Vargas Abreu (9) rakibi Karayolları oyuncusu Yulia Gerasymova (7) ile mücadele etti.

03 Eki 2020 - 22:21 AA Ankara- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Gençlerbirliği, Beşiktaş maçına hazır mask
Gençlerbirliği, Beşiktaş maçına hazır
Fenerbahçe'den, Diego Perotti açıklaması mask
Fenerbahçe'den, Diego Perotti açıklaması
Gençlerbirliği oyuncusu Soner Dikmen: "Beşiktaş deplasmanına kazanmaya gideceğiz" mask
Gençlerbirliği oyuncusu Soner Dikmen: "Beşiktaş deplasmanına kazanmaya gideceğiz"
Serbest güreşçiler Ankara Elmadağ'da kampa girdi mask
Serbest güreşçiler Ankara Elmadağ'da kampa girdi
Gençlerbirliği, Beşiktaş'a konuk olacak mask
Gençlerbirliği, Beşiktaş'a konuk olacak
MKE Ankaragücü - Hes Kablo Kayserispor: 0-1 mask
MKE Ankaragücü - Hes Kablo Kayserispor: 0-1
Anket Sizce hangi ülke Türkiye'nin düşmanı - ANKET
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sivas'ta korkunç kaza: 8 yaralı mask
Sivas'ta korkunç kaza: 8 yaralı
İŞKUR'dan Muhteşem Haber! Binlerce Personel Alınacak... Sadece Bu Şartları Karşılamak Yeterli mask
İŞKUR'dan Muhteşem Haber! Binlerce Personel Alınacak... Sadece Bu Şartları Karşılamak Yeterli
O ilde 97 ev karantinaya alındı mask
O ilde 97 ev karantinaya alındı
Korkunç olay! Bir kadının Kovid-19 sürüntü testi yapılırken kafatası duvarı delindi! mask
Korkunç olay! Bir kadının Kovid-19 sürüntü testi yapılırken kafatası duvarı delindi!
Meteorolojiden korkutan uyarı! Fırtına geliyor! mask
Meteorolojiden korkutan uyarı! Fırtına geliyor!
Son Dakika! Bakan Müjdeyi Verdi! 8 Ekim'de hesaplara yatacak mask
Son Dakika! Bakan Müjdeyi Verdi! 8 Ekim'de hesaplara yatacak

GALERİ

Trafik kazasında yaralananlara yardıma giden itfaiye aracı kaza yaptı mask
Trafik kazasında yaralananlara yardıma giden itfaiye aracı kaza yaptı
Son dakika haberi... Bakan Koca müjdeyi verdi! Yerli Kovid-19 aşısında insan denemeleri aşamasına geçildi mask
Son dakika haberi... Bakan Koca müjdeyi verdi! Yerli Kovid-19 aşısında insan denemeleri aşamasına geçildi
Magadiz'de Azerbaycan bayrağı çekildi! Madagiz'in yeni adı Sugovuşan oldu mask
Magadiz'de Azerbaycan bayrağı çekildi! Madagiz'in yeni adı Sugovuşan oldu
Kovid-19 tedavisi gören cumhuriyet savcısı hayatını kaybetti mask
Kovid-19 tedavisi gören cumhuriyet savcısı hayatını kaybetti
PTT - Nilüfer Belediyespor: 2 - 3 mask
PTT - Nilüfer Belediyespor: 2 - 3
Bakan Koca müjdeyi verdi! Yerli Kovid-19 aşısında insan üzerinde deneme aşamasına geçildi mask
Bakan Koca müjdeyi verdi! Yerli Kovid-19 aşısında insan üzerinde deneme aşamasına geçildi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL