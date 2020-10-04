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04 Eki 2020 - 14:16- Gündem G: 04 Eki 2020 - 14:17

Dışişleri Bakanlığı: ''Saldırılar, Ermenistan'ın insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesidir''

Dışişleri Bakanlığından, Ermenistan'ın, Azerbaycan’ın Gence şehrine yönelik saldırılarının Ermenistan'ın içine düştüğü çaresizliğin ve insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesi olduğu bildirildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Dışişleri Bakanlığından, Ermenistan'ın, Azerbaycan’ın Gence şehrine yönelik saldırılarının Ermenistan'ın içine düştüğü çaresizliğin ve insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesi olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarında yenilgiyle yüzleşen Ermenistan'ın, başta Cenevre Sözleşmeleri olmak üzere insancıl hukukun tüm ilkelerini ihlal ederek, işgali nedeniyle çatışmalara sahne olan bölgelerin ötesinde de sivil yerleşim alanlarına saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, "Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’de sivil halkı hedef alan bugünkü saldırıları, Ermenistan’ın hukuk tanımaz tutumunun yeni bir tezahürüdür. Bu saldırıları kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

- "Azerbaycan'ın tutumunu destekliyoruz"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu saldırılar, Ermenistan’ın içine düştüğü çaresizliğin ve yasa dışı işgalini sürdürmek için insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesidir. Baştan beri söylediğimiz üzere Ermenistan, bölgedeki barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldir.

Ermenistan’ın provokasyonuna gelmeyeceğini, uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakkını uluslararası tanınmış sınırları içinde kullandığını ve sivil halka zarar gelmemesi için mümkün olan tüm gayreti göstermekte olduğunu beyan eden Azerbaycan'ın bu tutumunu destekliyoruz."

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermeni askeri grupların, Azerbaycan'daki şehir ve köylere yönelik saldırılarını sürdürdüğü aktarılarak, "Ermeni askeri gruplar, Gence şehrini, Karabağ’da ise Fuzuli bölgesini, Ağdam ve Terter köylerini topçu ve roket atışlarıyla bombalıyor. Gence’ye yönelik saldırılar, Ermenistan topraklarından yapılmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

# azerbaycan, Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan

04 Eki 2020 - 14:16 AA Ankara- Gündem

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