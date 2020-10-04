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04 Eki 2020 - 18:27- Asayiş G: 04 Eki 2020 - 18:36

Vahşice öldürülmüştü! Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı: "Başkaca faillerin de olduğunu düşünüyoruz"

Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısının "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanan kardeşinin de olay gecesi aile üyeleriyle geç saatte çok sayıda görüşme yaptığı, aile üyelerine ait araçların da bölgede görüntülendiği öğrenildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısının "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanan kardeşinin de olay gecesi aile üyeleriyle geç saatte çok sayıda görüşme yaptığı, aile üyelerine ait araçların da bölgede görüntülendiği öğrenildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, zanlı Cemal Metin Avcı'nın tutuklanan kardeşi Mertcan Avcı'nın ifadesinde, cinayetin işlendiği tarihte bağ evine gittiğini, ancak olayla ilgili herhangi bir şey görmediğini söylediği belirtildi.

İfadede, bölgedeki MOBESE kameralarında aile üyelerine ait araçların cinayetin işlendiği bağ evine geçiş yaptığını tespit eden jandarmanın, Avcı'ya bu araçlarla geçiş yapıp yapmadığını sorduğu, zanlının ise araçları kullanmadığını söylediğine yer verildi.

Avcı'nın, ağabeyinin kendisini bağ evine çağırdığını ancak buraya motosiklet ile gittiğini söylediği öğrenildi.

Bağ evine gittiğinde ağabeyinde bir gariplik sezmediğini belirten Avcı'nın, bağ evi deposundan alkol alarak iş yerine gittiğini anlattığı aktarıldı.

İfadesinde, olay gecesi geç saatlerde aile üyeleriyle sıkça telefon görüşmesi yaptığı belirtilerek, görüşmelerin içeriğinin sorulması üzerine Avcı'nın görüşme içeriklerini hatırlamadığını, birkaç defa annesinin aradığını ancak o saatlerde iş yerinde ve ağabeyinin yanında olduğunu dile getirdiğini, ilerleyen saatlerde de iş yerini kapatarak eve gittiğini söylediği öğrenildi.

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, soruşturmanın başladığı ilk günlerden itibaren cinayetin tek kişi tarafından işlenemeyeceğini, suç delillerini gizleme, yok etme ve değiştirme suçlarının tek başına işlenemeyeceğini söylediklerini anlattı.

- "Tek başına işlenmesi hayatın olağan akışına aykırı"

Mertcan Avcı'nın tutuklanmasının ardından tüm şüphelerin, olayın tek kişi tarafından yapılmadığını daha da güçlendirdiğine işaret eden Epözdemir, "Burada eylemlerin planlı olduğu, tasarlamanın söz konusu olduğu, cinayetin canavarca hisle ve eziyet çektirerek gerçekleştirildiğini ifade etmiştik. Cinayetin tek başına işlenmesinin hayatın olağan akışına ve fizik kurallarına aykırı olduğunu söyledik." dedi.

Cemal Metin Avcı'ya yardım eden başkaca faillerin olduğunu söylediklerini hatırlatan Epözdemir, şöyle konuştu:

"Nitekim soruşturmanın geldiği noktada bu iddialarımız ve haklılığımız net bir şekilde ortaya çıktı. Biz, kamuoyu ve soruşturma dosyası tek bir şüpheliye yönelmişken bu işin peşini bırakmadık ve ısrarlı bir şekilde soruşturma dosyasına taleplerimizi sunduk. Soruşturmanın genişletilmesi için HTS baz sinyal kayıtları, kamera ve MOBESE kayıtlarının incelenmesi için talepte bulunduk. Bu taleplerin kabulüyle birlikte toplanan deliller ışığında Mertcan Avcı da suç delillerini değiştirme, gizleme ve yok etmeden tutuklandı. Tarihe not düşmesi açısından söylüyorum ki biz başkaca faillerin de olduğunu düşünüyoruz. Özellikle sonraki süreçte cesedin yok edilmesine yardım eden başkaca faillerin de olduğunu düşünüyoruz."

Buna ilişkin de hukuki mücadelelerinin sonuna kadar devam edeceğini vurgulayan Epözdemir, cinayet saatinde, cinayet mahalline yakın olan MOBESE kayıtlarında görülen araçların kimler tarafından kullanıldığının da belli olduğunu kaydetti.

- "Başkaca faillerin de olduğunu düşünüyoruz"

Epözdemir, araçların marka ve modelinin meskun araçların model, marka ve rengiyle birlikte failin babasının ortağının kullandığı araçlara benzer mahiyette olması karşısında, bunun bir tesadüf olamayacağı kanaatine vardıklarını dile getirdi.

Buna ilişkin de başta itiraz hakkı olmak üzere sonuna kadar hak arama özgürlüklerini kullanacaklarını belirten Epözdemir, "Özellikle suç delillerinin gizlenip değiştirilmesi, cesedin ortadan kaldırılması noktasında yardım eden başkaca faillerin olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

- Olay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada, Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek, görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce, bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra bir varile bırakarak Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti.

Cemal Metin Avcı, "canavarca hisle öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.

# Cemal Metin Avcı, cinayet, muğla, Pınar Gültekin cinayet
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04 Eki 2020 - 18:27 AA Muğla- Asayiş

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