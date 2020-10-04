Devlet Tüm Dar Gelirli Vatandaşlara Müjdeyi Verdi! Tam 40.000 TL'ye Kadar Barınma Yardımı Verilecek...

2020 yılında coronavirüsün yayılması ile vatandaşların ekonomik olarak sıkıntılı süreçler yaşamaya başladı. Sosyal devlet anlayışı ile vatandaşlara birçok yardımda bulunan devlet bu süreçte verilen yardımların miktarlarını da arttırdı. Dar gelirli ailelere barınma yardımı yapan devlet bu yardımın miktarını 40 bin liraya kadar yükseltti.

Coronavirüs öncesi düşük geliri olan ailelere 15 bin liraya kadar ev onarım yardımı yapılıyordu. Süreçle beraber yardım miktarlarının artması ile ev onarım desteği 20 bin liraya yükseldi. Aynı sebeple barınma desteği adı altında ev yapmak için verilen 25 bin liralık yardım ise 40 bin liraya yükseldi.

Barınma Yardımı Kimlere Veriliyor?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen barınma yardımı için belli şartlar isteniyor. Zehra Zümrüt Selçuk'un barınma yardımı ile ilgili yaptığı açıklamaya göre hane içinde kişi başına düşen gelir miktarının düşük olması aranan ilk şart. Kişi başına düşen gelir miktarının asgari ücretin 1/3'ünden az olan ailelerin başvurabileceği barınma yardımını almak için aile içinde yaşlılık, engellilik gibi özel bir durumun da olması gerekmektedir.

Hane içinde kişi başına düşen gelir miktarının düşük olması ve özel durumlardan birine sahip olunmasının yanı sıra onarımı yapılacak evin tapusunun başvuru yapacak kişiye ait olması da gerekmektedir. Bu şartları sağlayan ailelere 40 bin liraya kadar barınma yardımı yapılmaktadır.

Barınma Yardımı Başvurusu Nereye Yapılır?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli ailelere yapılan barınma yardımı için başvuru yapılması gerekmektedir. Barınma yardımı için başvurular Çalışma İl Müdürlüklerine ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılmaktadır.