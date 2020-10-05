Adana'da orman yangını

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, otluk alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Çörten Mahallesi mevkisinde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede ormana sıçradı. İhbar üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz, 5 su tankı, 60 işçiyle bir helikopter bölgeye yönlendirildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.