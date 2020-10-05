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05 Eki 2020 - 15:55- Asayiş G: 05 Eki 2020 - 15:56

Adana'da orman yangını

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, otluk alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, otluk alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Çörten Mahallesi mevkisinde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede ormana sıçradı. İhbar üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz, 5 su tankı, 60 işçiyle bir helikopter bölgeye yönlendirildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
# adana, İmamoğlu, yangın
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05 Eki 2020 - 15:55 AA Adana- Asayiş

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