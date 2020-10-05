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05 Eki 2020 - 16:31- Gündem G: 05 Eki 2020 - 16:32

O ilde bir mahalle karantinaya alındı

Balıkesir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Balıkesir'de yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Altıeylül ilçesine bağlı Dallımandıra Mahallesi'nde Kovid-19 vakalarının görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bugün saat 18.00'den itibaren karantina altına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.
# Altıeylül, balıkesir, Dallımandıra, Karantina, Kovid-19

05 Eki 2020 - 16:31 AA - Gündem

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