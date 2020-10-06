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06 Eki 2020 - 16:49- Asayiş G: 06 Eki 2020 - 16:50

Kan donduran cinayet! Tartıştığı kocasını öldürdü!

Gaziantep'te bir kadın, tartıştığı eşini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Gaziantep'te bir kadın, tartıştığı eşini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

İddiaya göre, Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi'nde M.T. ile eşi Ş.T. arasında başlayan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan ve Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan M.T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.T'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis ekipleri şüpheli Ş.T'yi gözaltına aldı.
# bıçak, gaziantep, kavga, ölüm
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06 Eki 2020 - 16:49 AA Gaziantep- Asayiş

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