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07 Eki 2020 - 11:42- Asayiş G: 07 Eki 2020 - 11:43

Son Dakika! Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Milli Savunma Bakanlığı, 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Operasyonların kesintisiz süreceği kaydedildi.
# Barış Pınarı, etkisiz hale getirilen terörist, msb, PKK/YPG
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07 Eki 2020 - 11:42 AA Ankara- Asayiş

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