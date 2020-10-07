Haberler Ankara Haberler Ankara
07 Eki 2020 - 14:30- Eğitim G: 07 Eki 2020 - 14:31

Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 25 Eylül-2 Ekim'de tercihleri alınan DGS yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 9-15 Ekim'de yapılacak.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden 9-13 Ekim tarihlerinde saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekiyor.

E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adaylar, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunacak.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

# dgs, ösym
# EĞİTİM HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitimde yeni dönemin ayrıntılarını açıkladı mask
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitimde yeni dönemin ayrıntılarını açıkladı
Ankara'da İlkokul 2. 3. 4. Sınıflar Yüz Yüze Eğitime Ne Zaman Başlayacak? mask
Ankara'da İlkokul 2. 3. 4. Sınıflar Yüz Yüze Eğitime Ne Zaman Başlayacak?
Ankara'da Okullar Haftada Kaç Gün Olacak? Derslerde Yoklama Alınacak Mı? mask
Ankara'da Okullar Haftada Kaç Gün Olacak? Derslerde Yoklama Alınacak Mı?
Meslek liselerinde uygulamalı dersler yüz yüze başladı mask
Meslek liselerinde uygulamalı dersler yüz yüze başladı
5 Ekim Pazartesi Liseler Açılıyor Mu? Okula Gitmek Zorunlu Mu, Devamsızlık Var Mı? mask
5 Ekim Pazartesi Liseler Açılıyor Mu? Okula Gitmek Zorunlu Mu, Devamsızlık Var Mı?
Ankara Başkent Üniversitesi Nerede, Nasıl Gidilir? Hangi Fakülteler ve Bölümler Var? mask
Ankara Başkent Üniversitesi Nerede, Nasıl Gidilir? Hangi Fakülteler ve Bölümler Var?
Ankara'da Hangi Üniversiteler Var? Ankara'da Kaç Üniversite Var? mask
Ankara'da Hangi Üniversiteler Var? Ankara'da Kaç Üniversite Var?
Son Dakika! 2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı! mask
Son Dakika! 2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı!
ALES başvuruları başladı! Ne zaman sona erecek? mask
ALES başvuruları başladı! Ne zaman sona erecek?
Yüz yüze eğitimde ikinci hafta yarın başlıyor! İşte detaylar... mask
Yüz yüze eğitimde ikinci hafta yarın başlıyor! İşte detaylar...

07 Eki 2020 - 14:30 AA Ankara- Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Meslek liselerinde uygulamalı dersler yüz yüze başladı mask
Meslek liselerinde uygulamalı dersler yüz yüze başladı
Son Dakika! 2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı! mask
Son Dakika! 2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı!
ALES başvuruları başladı! Ne zaman sona erecek? mask
ALES başvuruları başladı! Ne zaman sona erecek?
YDS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı mask
YDS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı
Yüz yüze eğitimde ikinci hafta yarın başlıyor! İşte detaylar... mask
Yüz yüze eğitimde ikinci hafta yarın başlıyor! İşte detaylar...
ÖSYM'den YDS adaylarına uyarı mask
ÖSYM'den YDS adaylarına uyarı
Anket Sizce hangi ülke Türkiye'nin düşmanı - ANKET
BEĞEN
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Acı haber geldi! Yaralı asker kaldırıldığı hastanede şehit oldu mask
Acı haber geldi! Yaralı asker kaldırıldığı hastanede şehit oldu
Devlet Tüm Dar Gelirli Vatandaşlara Müjdeyi Verdi! Tam 40.000 TL'ye Kadar Barınma Yardımı Verilecek... mask
Devlet Tüm Dar Gelirli Vatandaşlara Müjdeyi Verdi! Tam 40.000 TL'ye Kadar Barınma Yardımı Verilecek...
Kan donduran cinayet! Tartıştığı kocasını öldürdü! mask
Kan donduran cinayet! Tartıştığı kocasını öldürdü!
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 14 yaralı mask
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 14 yaralı
Bakan Koca kritik verileri açıklayıp uyardı! Vaka ve ölü sayısında son durum - 4 Ekim 2020 mask
Bakan Koca kritik verileri açıklayıp uyardı! Vaka ve ölü sayısında son durum - 4 Ekim 2020
Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan Kanada'nın skandal kararına tepki mask
Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan Kanada'nın skandal kararına tepki

GALERİ

Gıda ürünleri yüklü kamyon seyir halindeyken alev aldı - Video Haber mask
Gıda ürünleri yüklü kamyon seyir halindeyken alev aldı - Video Haber
Evde Paketleme İş Başvurusu Nasıl Yapılır? Ankara'da Ev Hanımlarına Evde Paketleme İş İlanları ve İŞKUR Başvurusu mask
Evde Paketleme İş Başvurusu Nasıl Yapılır? Ankara'da Ev Hanımlarına Evde Paketleme İş İlanları ve İŞKUR Başvurusu
Kocaeli'deki kazada şehit olan Uzman Onbaşı Orkun Eyice son yolculuğuna uğurlandı mask
Kocaeli'deki kazada şehit olan Uzman Onbaşı Orkun Eyice son yolculuğuna uğurlandı
Ankara 2020 Okul Servis Ücretleri Ne Kadar Oldu? mask
Ankara 2020 Okul Servis Ücretleri Ne Kadar Oldu?
Kuruluş Osman Dizisi Cüneyt Arkın Hangi Rolde? Aksakallılar Kimdir? mask
Kuruluş Osman Dizisi Cüneyt Arkın Hangi Rolde? Aksakallılar Kimdir?
Kocaeli'de denizden tarihi top çıkarıldı mask
Kocaeli'de denizden tarihi top çıkarıldı
BEĞEN
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL