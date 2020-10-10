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10 Eki 2020 - 11:03- Asayiş G: 10 Eki 2020 - 11:04

MSB: "Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.
# Barış Pınarı, Milli Savunma Bakanlığı, msb, terörist
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10 Eki 2020 - 11:03 AA Ankara- Asayiş

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