10 Eki 2020 - 17:16- Spor

MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara ile Sivas Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Başkent Kupası maçında, MKE Ankaragücü ile Demir Grup Sivasspor, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda MKE Ankaragücü'nden Alper Potuk (sağda) rakibi ile mücadele etti.