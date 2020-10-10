10 Eki 2020 - 17:29- Spor

MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara ile Sivas Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Başkent Kupası maçında, MKE Ankaragücü ile Demir Grup Sivasspor, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesi Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Ateşoğlu (solda) karşılaşmayı yöneten hakemlere plaketlerini verdi.