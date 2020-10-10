Gençlerbirliği'nde Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları

Büyütmek için resme tıklayın

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Milli maç arasında hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği, günü akşam saatlerinde yaptığı tek antrenmanla geçirdi.

Isınma hareketleri ve dar alanda oyunla başlayan antrenman, taktik çalışmayla devam etti. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaklaşık 1,5 saat süren idman çift kale maçla sona erdi.