Gençlerbirliği'nde Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Milli maç arasında hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği, günü akşam saatlerinde yaptığı tek antrenmanla geçirdi.
Isınma hareketleri ve dar alanda oyunla başlayan antrenman, taktik çalışmayla devam etti. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaklaşık 1,5 saat süren idman çift kale maçla sona erdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.