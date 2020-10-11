11 Eki 2020 - 15:36- Spor

OGM Ormanspor - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında OGM Ormanspor ile Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol oyuncusu Shaqwedia Montrelle Wallace (13), rakibi Brittney Chrisanti Sykes (20) ile mücadele etti.