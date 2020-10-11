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11 Eki 2020 - 18:16- Spor

Beypazarı yamaç paraşütü tutkunlarını ağırladı

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Ankara&#39;nın Beypazarı ilçesine bağlı Üreğil Mahallesi, yamaç paraşütçülerine ev sahipliği yaptı.Yamaç paraşütü tutkunları, Ankara Büyükşehir Beledi...
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Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Üreğil Mahallesi, yamaç paraşütçülerine ev sahipliği yaptı.

Yamaç paraşütü tutkunları, Ankara Büyükşehir Belediyesince Ovacık Yaylası'ndaki alanda yapılan pistte bir araya geldi.

Etkinliğe katılan Üreğil Mahallesi Muhtarı Mustafa Ayanoğlu, ilk uçuşu yapanlardan oldu.

Ayanoğlu, Beypazarı turizmine haraketlilik katmak üzere köye hakim tepedeki 1450 rakımlı Ovacık Yaylası'na yaptırılan yamaç paraşütü uçuş pistinin bölgeye canlılık katacağını düşündüklerini söyledi.

Bu alanın yapılmasında kendilerine destek sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Ayanoğlu, yamaç paraşütü uçuşu yapmak isteyenleri, Üreğil Mahallesi üzerindeki uçuşa elverişli alana beklediklerini dile getirdi.

Yamaç paraşütü operatörü Tarık Demir ise uzun süredir yamaç paraşütüyle uçuşlar yaptığını belirterek, "Beypazarı Üreğil Mahallesi'nde yapılan yamaç paraşütü alanında mükemmel uçuşlar yaptık. Başkentin Alplerini şimdi bulduk ve buradan uçuş gerçekleştirdik." dedi.

Bugün çok sayıda pilotla uçuşlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Demir, "Gerçekten çok güzel bir bölge. Bahar aylarında burada büyük bir yamaç paraşütü festivali düzenleyeceğiz. Şimdilik her şey yolunda, bu çalışmaları dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

11 Eki 2020 - 18:16 AA Ankara- Spor

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