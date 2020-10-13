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13 Eki 2020 - 15:06- Siyaset G: 13 Eki 2020 - 15:07

AK Parti MYK toplandı

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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 14.50'de başladı.
# AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MYK

13 Eki 2020 - 15:06 AA Ankara- Siyaset

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