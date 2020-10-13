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13 Eki 2020 - 16:35- Sağlık G: 13 Eki 2020 - 16:36

Bir köy daha Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

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Bitlis'in Hizan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Bitlis'in Hizan ilçesinde yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, son zamanlarda görülen vakalardan dolayı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla İncirli köyünün karantinaya alındığı bildirildi

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçeye bağlı İncirli köyü geçici süreyle karantinaya alınarak giriş çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir. Bu adreslerde ikamet eden, iş devamlılığı zorunlu olan emniyet ve jandarma personeli ile sağlıkçılar, ilgili kısıtlama kararından muaf sayılacaktır. Alınan kararlara uyulmaması durumunda ve her seferinde olmak üzere 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacaktır."
# Hizan, Karantina, Kovid-19, tedbir
# ANKARA CORONAVİRÜS HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
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13 Eki 2020 - 16:35 AA Bitlis- Sağlık

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