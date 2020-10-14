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14 Eki 2020 - 10:36- Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Ülkemize değer katan büyük projelerde çalışıyoruz" - ANKARA

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14 Eki 2020 - 10:36 AA Ankara- Ekonomi

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