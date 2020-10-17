Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nde PTT ile Karayolları takımları karşılaştı. Bir pozisyonda Karayolları takımı oyuncusu Ezgi Akyıldız (9), PTT takımı oyuncuları Cans Aydınoğulları (17) ve Su Zent (19) ile mücadele etti.
17 Eki 2020 - 14:33- Spor Güncelleme: 17 Eki 2020 - 15:10
PTT - Karayolları
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nde PTT ile Karayolları takımları karşılaştı. Bir pozisyonda Karayolları takımı oyuncusu Ezgi Akyıldız (9), PTT takımı oyuncuları Cans Aydınoğulları (17) ve Su Zent (19) ile mücadele etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.