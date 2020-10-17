17 Eki 2020 - 14:33- Spor

PTT - Karayolları

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi’nde PTT ile Karayolları takımları karşılaştı. Bir pozisyonda Karayolları takımı oyuncusu Ezgi Akyıldız (9), PTT takımı oyuncuları Cans Aydınoğulları (17) ve Su Zent (19) ile mücadele etti.