17 Eki 2020 - 15:01- Spor

Çankaya Üniversitesi - Beşiktaş HDI Sigorta

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Çankaya Üniversitesi ile Beşiktaş HDI Sigorta takımları karşılaştı. Bir pozisyonda Çankaya Üniversitesi takımı oyuncusu Warley Talbert (23), Beşiktaş HDI Sigorta takımı oyuncusu Luca Ivankovic (41) ile mücadele etti.