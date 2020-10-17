Haberler Ankara Haberler Ankara
17 Eki 2020 - 15:01- Spor G: 17 Eki 2020 - 15:08

Çankaya Üniversitesi - Beşiktaş HDI Sigorta

ABONE OL Google News Sayfamız

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Çankaya Üniversitesi ile Beşiktaş HDI Sigorta takımları karşılaştı. Bir pozisyonda Çankaya Üniversitesi takımı oyuncusu Warley Talbert (23), Beşiktaş HDI Sigorta takımı oyuncusu Luca Ivankovic (41) ile mücadele etti.
mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Çankaya Üniversitesi ile Beşiktaş HDI Sigorta takımları karşılaştı. Bir pozisyonda Çankaya Üniversitesi takımı oyuncusu Warley Talbert (23), Beşiktaş HDI Sigorta takımı oyuncusu Luca Ivankovic (41) ile mücadele etti.
# çankaya

17 Eki 2020 - 15:01 AA Ankara- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Gençlerbirliği, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti mask
Gençlerbirliği, Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti
MKE Ankaragücü bir sonraki milli araya daha rahat girmek istiyor mask
MKE Ankaragücü bir sonraki milli araya daha rahat girmek istiyor
Ankaragücü kimle oynuyor? Ankaragücü, Rizespor'a konuk olacak mask
Ankaragücü kimle oynuyor? Ankaragücü, Rizespor'a konuk olacak
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyat şampiyonluğuna inanıyor mask
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyat şampiyonluğuna inanıyor
Bakan Kasapoğlu, milli atletleri kabul etti mask
Bakan Kasapoğlu, milli atletleri kabul etti
Süper Lig'de 5. hafta maçlarının hakemleri açıklandı mask
Süper Lig'de 5. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Anket Sizce hangi ülke Türkiye'nin düşmanı - ANKET
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Muhittin Böcek 40 gündür yoğun bakımda! İşte son durumu... mask
Muhittin Böcek 40 gündür yoğun bakımda! İşte son durumu...
Son Dakika! Bakan Koca'dan korkutan uyarı! Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilimizde... mask
Son Dakika! Bakan Koca'dan korkutan uyarı! Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilimizde...
Meteorolojiden sağanak uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! mask
Meteorolojiden sağanak uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat!
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! Tüm Türkiye'de uygulanacak mask
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! Tüm Türkiye'de uygulanacak
Vaka sayısı patladı! O ilde 89 ev daha karantinaya alındı mask
Vaka sayısı patladı! O ilde 89 ev daha karantinaya alındı
İşçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var... mask
İşçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var...

GALERİ

Ankara'da Sevgiliyle Gidilecek Yerler Nerelerdir? - Gezilecek Yerler mask
Ankara'da Sevgiliyle Gidilecek Yerler Nerelerdir? - Gezilecek Yerler
Ankara'da Gezilecek Müzeler - Tüm Müzeler mask
Ankara'da Gezilecek Müzeler - Tüm Müzeler
Ankara'da Okullar Kapanıyor mu? Bu Hafta Okullar Tatil mi? mask
Ankara'da Okullar Kapanıyor mu? Bu Hafta Okullar Tatil mi?
Başkan Köse: “Ümit'in mutluluğu hiçbir hizmetle asla ölçülemez” mask
Başkan Köse: “Ümit'in mutluluğu hiçbir hizmetle asla ölçülemez”
Ankara Altındağ Belediyesi, esnafa Türk ve Azerbaycan bayrakları dağıttı mask
Ankara Altındağ Belediyesi, esnafa Türk ve Azerbaycan bayrakları dağıttı
Ankara'da Taksi Plakası Nasıl Alınır? 2021 Fiyatı Ne Kadar? mask
Ankara'da Taksi Plakası Nasıl Alınır? 2021 Fiyatı Ne Kadar?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL