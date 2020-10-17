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17 Eki 2020 - 15:05- Gündem G: 17 Eki 2020 - 15:06

Beklenen an geldi! Türkiye için tarihi gün... Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi açıklayacak!

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinde incelemelerde bulunuyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinde incelemelerde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da helikopterle Zonguldak'a gitti.

Erdoğan'ı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a brifing verilmesinin ardından basın açıklaması yapılması bekleniyor.
# Cumhurbaşkanı Erdoğan, recep tayyip erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

17 Eki 2020 - 15:05 AA İstanbul- Gündem

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