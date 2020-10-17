17 Eki 2020 - 17:54- Spor
Nesibe Aydın - OGM Ormanspor
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Nesibe Aydın ile OGM Ormanspor takımları karşılaştı. Bir pozisyonda Nesibe Aydın takımı oyuncusu Ruth Cecilia Hebard (24), OGM Ormanspor takımı oyuncusu Angelica Danielle Robinson (0) ile mücadele etti.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Nesibe Aydın ile OGM Ormanspor takımları karşılaştı. Bir pozisyonda Nesibe Aydın takımı oyuncusu Ruth Cecilia Hebard (24), OGM Ormanspor takımı oyuncusu Angelica Danielle Robinson (0) ile mücadele etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.