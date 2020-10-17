17 Eki 2020 - 17:54- Spor

Nesibe Aydın - OGM Ormanspor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Nesibe Aydın ile OGM Ormanspor takımları karşılaştı. Bir pozisyonda Nesibe Aydın takımı oyuncusu Ruth Cecilia Hebard (24), OGM Ormanspor takımı oyuncusu Angelica Danielle Robinson (0) ile mücadele etti.