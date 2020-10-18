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18 Eki 2020 - 11:21- Ekonomi

Milli SİHA'lara yeni mühimmatlar geliyor

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Türkiye'nin geliştirdiği silahlı insansız hava araçlarında (SİHA) başarıyla görev yapan, ihracat başarısı da yakalayan mini akıllı mühimmat (MAM) ailesi, ROKETSAN'ın yürüttüğü çalışmalarla gelecek dönemde genişleyip yeni kabiliyetler kazanacak, farklı platformlarda da kullanılabilecek.
Milli SİHA'lara yeni mühimmatlar geliyor mask
Milli SİHA'lara yeni mühimmatlar geliyor
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Türkiye'nin geliştirdiği silahlı insansız hava araçlarında (SİHA) başarıyla görev yapan, ihracat başarısı da yakalayan mini akıllı mühimmat (MAM) ailesi, ROKETSAN'ın yürüttüğü çalışmalarla gelecek dönemde genişleyip yeni kabiliyetler kazanacak, farklı platformlarda da kullanılabilecek.

18 Eki 2020 - 11:21 AA Ankara- Ekonomi

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