18 Eki 2020 - 14:53- Spor

Ankaraspor - Giresunspor

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Ankaraspor ile Giresunspor, Osmanlı Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda Ankaraspor'dan Erdem Çetinkaya Giresunspor'dan Sadi Karaduman ile mücadele etti.