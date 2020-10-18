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18 Eki 2020 - 14:53- Spor

Ankaraspor - Giresunspor

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TFF 1. Lig'in 5. haftasında Ankaraspor ile Giresunspor, Osmanlı Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda Ankaraspor'dan Erdem Çetinkaya Giresunspor'dan Sadi Karaduman ile mücadele etti.
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TFF 1. Lig'in 5. haftasında Ankaraspor ile Giresunspor, Osmanlı Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda Ankaraspor'dan Erdem Çetinkaya Giresunspor'dan Sadi Karaduman ile mücadele etti.

18 Eki 2020 - 14:53 AA Ankara- Spor

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