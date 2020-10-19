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19 Eki 2020 - 23:08- Spor

Gençlerbirliği - Yukatel Denizlispor

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Süper Lig'in 5. haftasına Gençlerbirliği ile Yukatel Denizlispor, Ankara Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Bir Pozisyonda Gençlerbirliği'nden Diego Olivieraile Yukatel Denizlispor'dan rakibi mücadele etti.
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Süper Lig'in 5. haftasına Gençlerbirliği ile Yukatel Denizlispor, Ankara Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Bir Pozisyonda Gençlerbirliği'nden Diego Olivieraile Yukatel Denizlispor'dan rakibi mücadele etti.

19 Eki 2020 - 23:08 AA Ankara- Spor

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