19 Eki 2020 - 23:08- Spor

Gençlerbirliği - Yukatel Denizlispor

Süper Lig'in 5. haftasına Gençlerbirliği ile Yukatel Denizlispor, Ankara Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Bir Pozisyonda Gençlerbirliği'nden Diego Olivieraile Yukatel Denizlispor'dan rakibi mücadele etti.