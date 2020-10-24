24 Eki 2020 - 15:18- Spor

OGM Ormanspor - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde OGM Ormanspor ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor takımları karşılaştı. Bir pozisyonda OGM Ormanspor takımı oyuncusu Ashley Janeen Walker, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor takımı oyuncusu Feride Şevval Akalan ile mücadele etti.