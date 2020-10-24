24 Eki 2020 - 15:18- Spor
OGM Ormanspor - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde OGM Ormanspor ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor takımları karşılaştı. Bir pozisyonda OGM Ormanspor takımı oyuncusu Ashley Janeen Walker, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor takımı oyuncusu Feride Şevval Akalan ile mücadele etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.