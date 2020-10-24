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24 Eki 2020 - 15:18- Gündem G: 24 Eki 2020 - 15:19

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

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"Bu sabah Aliyev'le görüştük. Şu anda Azerbaycanlı kardeşlerimiz işgal altındaki topraklara doğru yürüyorlar. Geri almaya başladılar"

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu sabah Aliyev Kardeşimle görüştük. Şu anda Azerbaycanlı kardeşlerimiz işgal altındaki topraklara doğru yürüyorlar. Geri almaya başladılar." dedi.

Kadir Has Stadyumu'nda düzenlenen AK Parti Kayseri 7. Olağan İl Kongresi'nde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Erdoğan, Azerbaycan televizyonunda haber sunarken ağlayan kadın spiker ile ilgili anları da kendisiyle paylaştığını söyledi.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklara doğru yürüdüğünü anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Oraları geri almaya hamdolsun başladılar. Azmin, imanın elinden hiçbir şey kurtulmaz. Azmettin mi tevekkül et gerisi Allah kerim. İşte bu büyük millet de böyle canlandı, böyle canlanıyor." diye konuştu.

Yaklaşık bir yıl aradan sonra Kayseri'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Erdoğan, kuruluşundan bugüne kadar AK Parti Kayseri teşkilatlarında görev yapanlara şükranlarını sundu, ahirete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diledi.

Kayseri'nin ilçelerini tek tek sayarak selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Rabb'ime sizlerle bir kez daha buluşmayı nasip ettiği için hamdüsena ediyorum. Kayseri, asaletiyle cesaretiyle çalışkanlığıyla yerli ve milli duruşuyla iftihar ettiğimiz şehirlerimizin başında geliyor. Evet bu şehirle Erciyes gibi ak alnıyla, Erciyes gibi dik başıyla iftihar ediyoruz. Bu şehrin dertlilere deva, hastalara şifa vesilesiyle medeniyet coğrafyamızı ilmik ilmik işleyen Mimar Sinan ile iftihar ediyoruz. Bu şehrin 'hak yoluna gidenlerin asa olsam ellerine' diyen şairleriyle iftihar ediyoruz. Bu şehrin her köşesinde bir ilim ocağı tutuşturan, bu ocağı en zor şartlarda bile söndürmeyen alimleriyle iftihar ediyoruz. Bu şehrin, 'bu cihan erlerin meydanıdır' diyen Kadıburhanettin'i ile iftihar ediyoruz."

- "Çalışkanlık Kayserilinin hamurunda var"

Aşık Seyrani'nin "Aşkın iğnesiyle dikilen dikiş, kıyamete kadar sökülmezmiş" sözlerini anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizim Kayseri ile gönül bağımız da işte böyledir. Kayseri, her ziyaretimizde bizi samimiyetle bağrına bastı, Kayseri, yapılan her seçimde bizi sandıkta zirveye taşıdı. Kayseri, girdiğimiz her mücadelede en küçük bir tereddüt göstermeden önüne arkasına sağına soluna bakmadan yanımızda yer aldı. Kayseri, maruz kaldığımız her saldırıda göğsünü bize siper etmekten asla çekinmedi. Biz de bugüne kadar Kayseri'nin gelişmesi, kalkınması, büyümesi için ne gerekiyorsa yaptık. Üretim, ticaret, sanayi, çalışkanlık, beceriklilik, Kayserilinin hamurunda zaten var. Kabiliyetleri destek ve teşviklerle zenginleştirerek Anadolu'nun ortasında dünya çapında özgün bir kalkınma modelini hayata geçirdik.

Nitekim Kayseri'de geçtiğimiz yıl 1 milyar 800 milyon lirayı bulan, bir önceki yıl 1 milyar 640 milyon liraya ulaşan yatırımların resmi açılışlarını yaptık. Bugün de kongremizin ardından Sahabiye ve Seyrani kentsel dönüşüm projeleri kapsamında inşa edilen, yaklaşık 800 konut, 55 iş yeri ve sosyal donatılarının açılışlarını gerçekleştireceğiz. Bu bölgelerdeki dönüşüm tamamlandığında şehrimiz toplamda 9 bin yeni konuta da sahip olacak."

Kayseri'de belediyeler ve TOKİ vasıtasıyla 20 yıldır devam ettirdikleri çalışmalarda bugüne kadar 100 bin konutu dönüştürdüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böylece Kayseri, gecekondusu kalmayan bir şehir haline geldi. Özel sektörümüz, zaten Kayseri'nin yüz akıdır. Kayseri'nin bizatihi kendisi Türkiye sınırlarını aşarak, dünya çapında bir marka, bir değer haline gelmiştir." dedi.

Kayseri'nin, Türkiye'nin 2023 hedeflerinin, 2053 vizyonunun da sancaktarlığını yapacağına inandığını söyleyen Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Kongresi'nin bu süreçte tarihi bir dönüm noktası işlevi göreceğini belirtti.

Büyükşehir bazında ilk kongresinin de Kayseri'de yapıldığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın da AK Parti Malatya 7. Olağan Kongresi'nin yapılacağını hatırlattı.

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24 Eki 2020 - 15:18 AA Ankara- Gündem

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