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24 Eki 2020 - 18:31- Spor

Nesibe Aydın - Birevim Elazığ İl Özel İdare

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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Nesibe Aydın ile Birevim Elazığ İl Özel İdare takımları karşılaştı. Bir pozisyonda Nesibe Aydın takımı oyuncusu Katsiaryna Syntsina, Birevim Elazığ İl Özel İdare takımı oyuncusu Naile Çırak ile mücadele etti.
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Nesibe Aydın ile Birevim Elazığ İl Özel İdare takımları karşılaştı. Bir pozisyonda Nesibe Aydın takımı oyuncusu Katsiaryna Syntsina, Birevim Elazığ İl Özel İdare takımı oyuncusu Naile Çırak ile mücadele etti.

24 Eki 2020 - 18:31 AA Ankara- Spor

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