25 Eki 2020 - 15:24- Spor

Ankaraspor - Balıkesirspor

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Ankaraspor ile Balıkesirspor, Osmanlı Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Balıkesirspor oyuncusu Uğur Aygören (17) rakipleri ile mücadele etti.