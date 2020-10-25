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25 Eki 2020 - 15:24- Spor

Ankaraspor - Balıkesirspor

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TFF 1. Lig'in 7. haftasında Ankaraspor ile Balıkesirspor, Osmanlı Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Balıkesirspor oyuncusu Uğur Aygören (17) rakipleri ile mücadele etti.
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TFF 1. Lig'in 7. haftasında Ankaraspor ile Balıkesirspor, Osmanlı Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Balıkesirspor oyuncusu Uğur Aygören (17) rakipleri ile mücadele etti.

25 Eki 2020 - 15:24 AA Ankara- Spor

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