25 Eki 2020 - 18:46- Spor
OGM Ormanspor - Lokman Hekim Fethiye Belediyespor
ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında OGM Ormanspor ile Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Ankara Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Lokman Hekim Fethiye Belediyespor Antrenörü Alkım Ay takımına taktik verdi.
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında OGM Ormanspor ile Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Ankara Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Lokman Hekim Fethiye Belediyespor Antrenörü Alkım Ay takımına taktik verdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.