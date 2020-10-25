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25 Eki 2020 - 18:46- Spor

OGM Ormanspor - Lokman Hekim Fethiye Belediyespor

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ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında OGM Ormanspor ile Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Ankara Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Lokman Hekim Fethiye Belediyespor Antrenörü Alkım Ay takımına taktik verdi.
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında OGM Ormanspor ile Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Ankara Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Lokman Hekim Fethiye Belediyespor Antrenörü Alkım Ay takımına taktik verdi.

25 Eki 2020 - 18:46 AA Ankara- Spor

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