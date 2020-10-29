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29 Eki 2020 - 16:06- Belediyeler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (ortada) Çankaya Belediyesi'nin Çiğdem Mahallesi'nde yaptırdığı Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi'nin açılışına katıldı. Açılışa Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen (sağda) de katıldı.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (ortada) Çankaya Belediyesi'nin Çiğdem Mahallesi'nde yaptırdığı Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi'nin açılışına katıldı. Açılışa Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen (sağda) de katıldı.

29 Eki 2020 - 16:06 AA Ankara- Belediyeler

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