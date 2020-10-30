Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı...

Antalya'nın Aksu, Serik, Manavgat ve İbradı ilçeleri ile Isparta çevrelerinde cuma günü kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, cuma günü Batı Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Yağışların öğle saatlerinden sonra Antalya’nın Aksu, Serik, Manavgat ve İbradı ilçelerinde kuvvetli, iç kesimlerinde ve Isparta çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.