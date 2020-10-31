31 Eki 2020 - 16:46- Spor

BOTAŞ - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında BOTAŞ, sahasında Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol ile karşılaştı. Bir pozisyonda Büyükşehir Belediyesi Adana Basketboldan Gabija Meskonyte (solda) rakibi Botaş oyuncusu Büşra Akbaş (sağda) ile mücadele etti.