Ankaragücü, en kötü sezon başlangıcına yenisini ekledi! Ligde galibiyeti olmayan tek takım...

Süper Lig'deki ilk 5 maçında 1 puan alabilen MKE Ankaragücü, tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birine imza attı.
Süper Lig'de 2 maçı eksik bulunan başkent temsilcisi, 7. hafta maçında Galatasaray'a deplasmanda 1-0 mağlup olarak kötü gidişatı durduramadı.
Ligde 52. kez mücadele eden sarı-lacivertliler, tarihinde ilk 5 maç sonunda 4. defa 1 puanda kaldı. Daha önce 1962-1963, 1999-2000 ve 2011-2012 sezonlarında ilk 5 maçta 4 yenilgi, 1 beraberlik alan MKE Ankaragücü, bu kötü istatistiğine 2020-2021'de yenisini ekledi.
- İlk 5 maçta galibiyet alınamayan 10. sezon
MKE Ankaragücü, ligdeki ilk 5 maçında galibiyet alamadığı 10. sezonunu yaşadı.
Sarı-lacivertliler, 1959, 1962-1963, 1964-1965, 1997-1998, 1999-2000, 2005-2006, 2006-2007, 2009-2010 ve 2011-2012 sezonlarının ardından 2020-2021 sezonunda da ilk 5 maçında rakiplerine üstünlük sağlayamadı.
- Ligde galibiyeti olmayan tek takım
MKE Ankaragücü, Süper Lig'de şu ana kadar galibiyet alamayan tek takım konumunda bulunuyor.
Bir haftayı bay geçen, bir maçı da Kovid-19 nedeniyle ertelenen sarı-lacivertliler, 1 puanla son sırada yer alıyor.
- 3 maçta gol atamadı
Başkent ekibi, bu sezon sahaya çıktığı 5 maçın 3'ünde gol atamadı.
Galatasaray'a dün deplasmanda 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler, Demir Grup Sivasspor'la 0-0 berabere kalmış, Hes Kablo Kayserispor'a da 1-0 yenilmişti.
MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'a 5-3, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a ise 2-1 kaybettiği maçlarda gol bulsa da puan almayı başaramadı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.