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01 Kas 2020 - 14:54- Spor

Ankara Keçiörengücü - İstanbulspor

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TFF 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü ile İstanbulspor takımları Ankara Keçiören Aktepe Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Keçiörengücü'nden Barış Alper Yılmaz (53) ile İstanbulspor’dan Melih Kabasakal (57) mücadele etti.
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TFF 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü ile İstanbulspor takımları Ankara Keçiören Aktepe Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Keçiörengücü'nden Barış Alper Yılmaz (53) ile İstanbulspor’dan Melih Kabasakal (57) mücadele etti.

01 Kas 2020 - 14:54 AA Ankara- Spor

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