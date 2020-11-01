01 Kas 2020 - 14:54- Spor

Ankara Keçiörengücü - İstanbulspor

TFF 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü ile İstanbulspor takımları Ankara Keçiören Aktepe Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Keçiörengücü'nden Barış Alper Yılmaz (53) ile İstanbulspor’dan Melih Kabasakal (57) mücadele etti.