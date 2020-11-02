Haberler Ankara Haberler Ankara
02 Kas 2020 - 16:00- Gündem G: 02 Kas 2020 - 16:48

AFAD açıkladı! İzmir'deki depremde can kaybı yükseldi!

ABONE OL Google News Sayfamız

AFAD, İzmir depreminde can kaybının 91 olduğunu, 155 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 91 olduğunu açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'deki deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 43 olmak üzere toplam 1286 artçı sarsıntı tespit edildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre depremde 91 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 994 kişiden 839'u taburcu edildi, 155 kişinin tedavisi devam ediyor.

İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları 17 binadan 12'sinde tamamlanırken, 5 binada halen sürüyor.
# izmir, deprem, can kaybı, AFAD, son dakika, Vefat, sağlık, acil, Kurtarma, ekim

02 Kas 2020 - 16:00 AA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bir köy daha karantinaya alındı mask
Bir köy daha karantinaya alındı
O ilde yüzlerce ev karantinaya alındı mask
O ilde yüzlerce ev karantinaya alındı
Anket Sizce Boşanma Sorası NAFAKA verilmeli Mi?
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Son Dakika! 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi mask
Son Dakika! 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İzmir'de 5 büyüklüğünde deprem mask
İzmir'de 5 büyüklüğünde deprem
Okullarda yüz yüze eğitimde üçüncü aşama yarın başlıyor mask
Okullarda yüz yüze eğitimde üçüncü aşama yarın başlıyor
Son Dakika! 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi! mask
Son Dakika! 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika! 4,1 büyüklüğünde deprem mask
Son Dakika! 4,1 büyüklüğünde deprem
Son Dakika! AK Partili Burhan Kuzu, hayatını kaybetti mask
Son Dakika! AK Partili Burhan Kuzu, hayatını kaybetti

GALERİ

Ankara Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş Kimdir? Hangi Partiden Belediye Başkanı... mask
Ankara Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş Kimdir? Hangi Partiden Belediye Başkanı...
Ankaraspor taktik çalıştı mask
Ankaraspor taktik çalıştı
Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz Kimdir? Hangi Partiden Belediye Başkanı... mask
Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz Kimdir? Hangi Partiden Belediye Başkanı...
Başkan Kaplan: ''İhtiyaç sahibi hemşehrilerimizin evlerini ısıtmalarına katkıda bulunacağız'' mask
Başkan Kaplan: ''İhtiyaç sahibi hemşehrilerimizin evlerini ısıtmalarına katkıda bulunacağız''
Ankara Etimesgut Belediyesi'nden deprem bölgesine 1 tır gıda malzemesi... mask
Ankara Etimesgut Belediyesi'nden deprem bölgesine 1 tır gıda malzemesi...
Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Özaslan, Harbiye Mektebi'nin 100. yılını kutladı mask
Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Özaslan, Harbiye Mektebi'nin 100. yılını kutladı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL