Ankara'da şüpheli ölüm! 17 yaşındaki genç kız otelin 5'inci katından düşerek hayatını kaybetti

Ankara'da genç bir kızın bir otelin 5'inci katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 17 yaşındaki G.A, cumartesi günü Kızılcahamam ilçesindeki bir otelin 5'inci katından düşerek hayatını kaybetti.
Olayın ardından soruşturma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü, genç kızın ölümüyle ilgili olabileceği iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.
G.A'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.