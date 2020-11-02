Ankara'da şüpheli ölüm! 17 yaşındaki genç kız otelin 5'inci katından düşerek hayatını kaybetti

Ankara'da genç bir kızın bir otelin 5'inci katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 17 yaşındaki G.A, cumartesi günü Kızılcahamam ilçesindeki bir otelin 5'inci katından düşerek hayatını kaybetti.

Olayın ardından soruşturma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü, genç kızın ölümüyle ilgili olabileceği iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

G.A'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.