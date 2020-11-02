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02 Kas 2020 - 16:39- Asayiş G: 02 Kas 2020 - 16:40

Ankara'da şüpheli ölüm! 17 yaşındaki genç kız otelin 5'inci katından düşerek hayatını kaybetti

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Kızılcahamam ilçesinde 17 yaşındaki kızın bir otelin 5'inci katından düşerek ölmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara'da genç bir kızın bir otelin 5'inci katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 17 yaşındaki G.A, cumartesi günü Kızılcahamam ilçesindeki bir otelin 5'inci katından düşerek hayatını kaybetti.

Olayın ardından soruşturma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü, genç kızın ölümüyle ilgili olabileceği iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

G.A'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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02 Kas 2020 - 16:39 AA Ankara- Asayiş

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