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03 Kas 2020 - 11:37- Gündem G: 03 Kas 2020 - 11:38

Minik Ayda'nın yakını Anıl Candan açıklama yaptı! Minik Ayda'nın annesi hala enkaz altında...

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"Ayda bebek içeride, sağlık durumu iyi, tomografiye girdi şu anda. Dualarınızı eksik etmeyin, (enkaz altındaki) annesine ulaşmaya çalışıyorlar"

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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İzmir'de depremden 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'in yakını Anıl Candan, "Ayda bebek içeride, sağlık durumu iyi, tomografiye girdi şu anda. Dualarınızı eksik etmeyin, ( enkaz altındaki) annesine ulaşmaya çalışıyorlar." dedi.

Anıl Candan, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ayda'nın dayısının da hastanede olduğunu, ondan bilgiler aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ayda'nın sağlık durumu iyi, tomografiye girdi şu anda. Dualarınızı eksik etmeyin, (enkaz altındaki) annesine ulaşmaya çalışıyorlar, onun da yanında olduğunu düşünüyorlar. Banyo tarafında yakalanmışlar büyük bir ihtimalle. Şu an için her şey yolunda sadece annesine ulaşılmaya çalışılıyor. En son depremden 2 saat sonra telefonla ulaşılmaya çalışıldı, daha sonra telefonları kapandı."

Umudu hiçbir zaman kaybetmemek gerektiğini kaydeden Candan, "Çünkü gördüğünüz gibi umutlar bitmiyor, daha önceki depremlerde de yaşadık. Herkes sağlık ve kurtarma ekiplerine dua etsin. Onlara minnettarız." dedi.

Öte yandan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Merkezi daha önce yaptığı açıklamada İzmir ili eski hakemlerinden Uğur Gezgin'in eşi Fidan Gezgin ve kızı Ayda Gezgin'i kurtarmak için Rıza Bey Apartmanı'nda arama kurtarma çalışması yürütüldüğünü duyurmuştu.

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03 Kas 2020 - 11:37 AA İzmir- Gündem

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