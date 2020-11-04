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04 Kas 2020 - 18:44- Ekonomi

Bakan Pekcan, "TOBB Kadın Girişimciler İstişare Kurulu Toplantısı" webinarında konuştu

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler İstişare Kurulu Toplantısı webinarına katıldı.
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler İstişare Kurulu Toplantısı webinarına katıldı.

04 Kas 2020 - 18:44 AA Ankara- Ekonomi

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