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04 Kas 2020 - 19:02- Ekonomi

Bakan Pekcan, "TOBB Kadın Girişimciler İstişare Kurulu Toplantısı" webinarında konuştu:

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"Bakanlık olarak daha fazla kadınımızı girişimci, iş insanı ve ihracatçı yapmak hedefiyle hareket ediyoruz" "Hem toplumsal refahımızın artması hem de refah seviyesi yüksek ülkeler arasında yer alabilmek için kadınlarımızın iş gücüne katılımı ile kadın girişimciliğini artırmak ve iş gücüne katılımda OECD ortalamalarını yakalamak durumundayız" "Devlet-özel sektör-millet iş birliğiyle pandemi sürecinden Türkiye olarak küresel değer ve tedarik zincirlerinde konumumuzu da güçlendirerek çıkacağımızdan hiçbir kuşkumuz yok"
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlık olarak daha fazla kadını girişimci, iş insanı ve ihracatçı yapmak hedefiyle hareket ettiklerini belirterek, "Hem toplumsal refahımızın artması hem de refah seviyesi yüksek ülkeler arasında yer alabilmek için kadınlarımızın iş gücüne katılımı ile kadın girişimciliğini artırmak ve iş gücüne katılımda OECD ortalamalarını yakalamak durumundayız." dedi.

Bakan Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler İstişare Kurulu Toplantısı webinarına katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin başından itibaren ticaretin en az zararla ve kesintiye uğramaksızın devamı için birçok tedbir aldıklarını anlatan Pekcan, temassız ticaretten sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara, Eximbank desteklerinin kapasitesinin artırılmasından e-ticarete verilen desteklere kadar önemli birçok çalışma gerçekleştirdiklerini kaydetti.

İhracat başta olmak üzere son dönemdeki olumlu ekonomik göstergeleri değerlendiren Pekcan, ''Ekim ayında 17,3 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamını açıkladık. İhracatın ithalatı karşılama oranı ekim ayında yüzde 87,9, altın karşılama oranı yüzde 95,3 olarak gerçekleşti. Dış Ticaret Beklenti Anketleri de son çeyrek için çok olumlu mesajlar verdi. Bunlar Türkiye'nin diğer ülkelere nazaran pandemiden nasıl ayrışarak yükseleceğini gösteren olumlu işaretler." şeklinde konuştu.

IMF ve Dünya Ticaret Örgütü verilerinin küresel ekonomi ve ticarete ilişkin küçülme tahminlerine rağmen Türkiye ekonomisinin göstermiş olduğu direncin son derece önemli olduğuna değinen Pekcan, "Umuyoruz ki tüm iş insanlarımızın ve kadın girişimcilerimizin de gayretleriyle beraber devlet-özel sektör iş birliğiyle el ele vererek bu performansı sürdürüp geliştirerek pandemi sürecini en az hasarla atlatan ülkelerden biri olacağız." dedi.

- "Kadınlarımızın iş gücüne katılım oranını artırmalıyız"

Bakan Pekcan, kadın iş veren sayısına ilişkin bilgiler de paylaşarak, şunları kaydetti:

"Resmi verilere göre kadın iş veren sayımız temmuz ayı itibarıyla 155 bine yükselmiş. Pandemi öncesinde bir artış trendinde ancak OECD ortalamalarının çok gerisinde. Türkiye'deki kadınlarımızın iş gücüne katılma oranı temmuz ayı itibarıyla yüzde 34 iken AB ve ABD’de bu yüzde 68’lerde, OECD’de de yüzde 65. El birliğiyle yapacağımız stratejik çalışmalar ve iş birliğiyle bu oranı en kısa zamanda hem toplumsal refahımızın artması hem refah seviyesi yüksek ülkeler arasında yer alabilmek için kadınlarımızın iş gücüne katılımını ve kadın girişimciliğini artırmak ve iş gücüne katılımda OECD ortalamalarını yakalamak durumundayız."

Gerçekleştirilen çalışma ve projelerde kadın girişimcilerin yeni çağa, dijitalleşmeye, küresel ekonomiye ve e-ticarete öncelik verilmesi gerektiğini aktaran Pekcan, bunu da odak noktasına aldıklarını söyledi.

- "Uluslararası ticareti olan firmalardaki kadın istihdamı yüzde 33"

Pekcan, DTÖ ve Dünya Bankası iş birliğinde hazırlanan "Kadın ve Ticaret Raporu"na göre gelişmekte olan ülkelerde, uluslararası ticareti olan firmalardaki istihdamın yüzde 33'ünü kadınların oluşturduğunu belirterek, uluslararası ticaret yapmayan firmalarda ise bunun yüzde 24 seviyesinde olduğuna dikkati çekti.

Küresel tedarik zincirlerine katılan, ihracat yapan firmalarda kadınların kayıtlı iş gücüne katılım oranının diğer firmalara nazaran yüzde 50 daha yüksek olduğunu belirten Pekcan, "Biz de Bakanlık olarak bu bilinçle daha fazla kadınımızı girişimci, iş insanı ve ihracatçı yapmak hedefiyle hareket ediyoruz." diye konuştu.

- "Kadın Girişimci Network Projesiyle iller bazında tüm kadın girişimcilere ulaştık"

Bakan Pekcan, Bakanlığın kadın girişimciliğiyle ilgili son dönem çalışmalarından da bahsederek, bu çalışmaları özel olarak tesis ettikleri "Kadın ve Genç Girişimciliği İhracat Daire Başkanlığı" koordinasyonunda yürüttüklerine işaret etti.

Bu daire koordinasyonunda başlatılan Export Akademi Programı bünyesinde 2020 yılında 10 eğitime 3 binin üzerinde girişimcinin katıldığına değinen Pekcan, TOBB'la beraber Kadın Girişimci Network Projesiyle iller bazında tüm kadın girişimcilere ulaştıklarını, ekim sonu itibariyle 35 ilde yaptıkları kadın girişimci network programınında da 1200 kadın ve genç girişimciyle bir araya geldiklerini söyledi.

Pekcan, Kadın Girişimci Network Projesi'yle Export Akademi Programı'nın Birleşmiş Milletler ve Dünya Ticaret Örgütü tarafından oluşturulan Uluslararası Ticaret Merkezi'nin SheTrades Outlook platformu tarafından iyi uygulama örnekleri arasına alınmasının memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

- "Küresel değer zincirlerindeki konumumuzu güçlendireceğiz"

Ulusal Kadın İhracatçı Network Platformu ve Melek Yatırımcı Platformunu girişimcilere sunmak için çalışmalara devam ettiklerini bildiren Pekcan, burada kadın ve genç girişimcileri ihracatçı yapmak ve yönlendirmek üzere çalıştıklarını ifade etti.

Pekcan, Sanal Ticaret Akademisi, E-Ticaret Akademisi, E-Ticaret Danışmanı, Kolay İhracat Platformunu, Kadın Kooperatiflerine yönelik çalışmalara da değinerek, şunları kaydetti:

"Devlet-özel sektör-millet iş birliğiyle bu pandemi sürecinden Türkiye olarak küresel değer zincirlerinde ve küresel tedarik zincirlerinde konumumuzu da güçlendirerek çıkacağımızdan hiçbir kuşkumuz yok. Kendi ulusal hedeflerimiz doğrultusunda ekonomik gelişim ve kalkınma sürecimize devam edeceğimize güvenimiz tam. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na da kadın girişimcilerimize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum."

04 Kas 2020 - 19:02 AA Ankara- Ekonomi

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